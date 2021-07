DJ GM: Dois Chevrolet Bolt incendeiam-se depois da reparação

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. está a aconselhar os proprietários dos veículos elétricos previamente recolhidos Chevrolet Bolt a estacionar novamente ao ar livre depois de dois dos carros que foram reparados se terem incendiado.

A empresa esclareceu no seu site que também aconselha os proprietários a não deixarem os veículos a carregar durante a noite.