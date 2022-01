DJ GM expande produção de componentes para motores elétricos nos EUA

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. disse esta sexta-feira que vai renovar a fábrica de componentes de Lockport, no estado de Nova Iorque, para produzir peças para motores elétricos.

A empresa planeia investir quase $154 milhões em remodelações, novos equipamentos e maquinaria usados no fabrico de módulos de estator, um componente dos motores elétricos.