DJ GM: John Stapleton nomeado CFO interino após saída de Dhivya Suryadevara

(DJ Bolsa)-- A diretora financeira da General Motors Co., Dhivya Suryadevara, vai deixar a empresa e será substituída interinamente por John Stapleton, disse a empresa esta terça-feira.

Suryadevara vai abraçar um novo desafio fora da indústria automóvel, disse a GM. Suryadevara tornou-se a CFO da empresa em 2018, após ter atuado numa série de funções executivas na GM e na GM Asset Management.