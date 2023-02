DJ GM: Lucro do 4T dispara com alívio dos problemas das cadeias de fornecimento

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. reportou uma subida de 15% do lucro líquido do quarto trimestre, com a produção de veículos a recuperar dos problemas das cadeias de fornecimento e com os preços a manterem-se robustos apesar das crescentes pressões dos consumidores.

A GM disse que os resultados robustos na América do Norte ajudaram a mitigar a fragilidade na China para aumentar o lucro líquido no perí...