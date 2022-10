DJ GM: Lucro líquido sobe 37% no terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. registou um aumento de 37% do lucro líquido no terceiro trimestre, uma vez que a produção recuperou dos problemas na cadeia de distribuição e os compradores de carros continuaram a comprar veículos novos.

A empresa registou um lucro líquido de $3,3 mil milhões, enquanto o lucro antes dos impostos de $4,3 mil milhões, ou $2,25 por ação, superou a estimativa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.