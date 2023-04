DJ GM melhora outlook do lucro de 2023

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. reviu em alta o outlook do lucro para o total do ano, citando a disponibilidade dos consumidores em gastar bastante em modelos mais caros, ainda que a empresa esteja a reduzir as despesas.

Esta terça-feira, a GM reportou um lucro antes de impostos no primeiro trimestre que bateu as previsões dos analistas. A empresa disse que reviu em alta o outlook do lucro para 2023 porque os resultados do perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.