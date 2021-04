DJ GM recolhe 10.000 carrinhas devido a risco de incêndio

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. vai recolher mais de 10.000 carrinhas devido a risco de incêndio relacionado com os cabos da bateria.

De acordo com um alerta publicado no site da National Highway Traffic Safety Administration, o regulador rodoviário dos EUA, a GM vai fazer a recolha de quase 7.900 Chevrolet Express de 2021 e cerca de 2.300 de GMC Savana de 2021 após encontrar um defeito que permite que as guias anti-rotaç...

