DJ GM rescinde com 5.000 funcionários através de acordos amigáveis

(DJ Bolsa)-- Cerca de 5.000 funcionários administrativos e executivos da General Motors Co. aceitaram um acordo de rescisão amigável no âmbito de um programa anunciado no mês passado, disse a empresa esta terça-feira.

A redução do número de trabalhadores faz parte de um esforço da empresa de cortar $2 mil milhões em custos até ao final de 2024, disse um porta-voz.

