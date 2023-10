DJ GM: Sindicato faz greve numa das fábricas mais antigas, lucrativas da empresa

(DJ Bolsa)-- O sindicato norte-americano United Auto Workers expandiu a sua greve contra as fabricantes automóveis de Detroit com uma paralisação numa das maiores e mais lucraivas fábricas da General Motors, no segundo dia de escalada do conflito laboral pelo sindicato.

Cerca de 5.000 trabalhadores sindicalizados abandonaram o posto de trabalho da fábrica de Arlington, no Texas, esta terça-feira, disse o UAW. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.