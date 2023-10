DJ GM, sindicato UAW aproximam-se de acordo laboral preliminar

(DJ Bolsa)-- O sindicato United Auto Workers está perto de chegar a um acordo preliminar sobre um novo contrato com a General Motors, dois dias depois de ter chegado a acordo com a Ford Motor.

Ambas as partes negociaram nos últimos dois dias e voltarão a reunir-se esta sexta-feira para assegurarem um acordo, de acordo com fontes próximas das discussões. A GM apresentou uma proposta que é semelhante ao acordo preliminar ...