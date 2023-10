E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A General Motors tornou-se a mais recente empresa automóvel de Detroit a chegar esta segunda-feira a um novo acordo de trabalho provisório com o sindicato United Auto Workers para pôr fim a uma greve que já dura há mais de seis semanas, segundo fontes próximas das negociações.

Este último acordo segue-se a acordos provisórios firmados na semana passada com a Ford Motor e a Stellantis ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.