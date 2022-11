DJ GM suspende publicidade paga no Twitter após takeover de Musk

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. vai suspender a publicidade paga no Twitter após a aquisição da rede social por parte de Elon Musk, pedindo mais informações sobre a direção do site sob a nova liderança.

A empresa de Detroit, que concorre com a Tesla Inc. de Musk, caracterizou a mudança como um passo normal quando uma plataforma de rede social passa por uma mudança significativa.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...