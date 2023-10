DJ GM: Trabalhadores no Canadá entram em greve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os trabalhadores da General Motors no Canadá entraram em greve depois de a fabricante automóvel não ter conseguido alcançar um acordo temporário de trabalho antes do prazo do final de segunda-feira.

Cerca de 4.300 membros do sindicato canadiano Unifor deixaram os postos de trabalho, reforçando a pressão sobre a GM, que continua a lidar com a greve nos EUA há quatro semanas.

