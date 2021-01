DJ GM ultrapassa Ford na corrida das vendas de carrinhas pickup

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. venceu em 2020 a rival Ford Motor Co. na muito observada "corrida das carrinhas": a disputa pelo primeiro lugar no lucrativo mercado norte-americano das carrinhas pickup.

Pela primeira vez desde 2015, a GM vendeu mais carrinhas pickup de grandes dimensões do que a Ford, uma categoria que gera a maior parte dos lucros globais de cada uma destas fabricantes.