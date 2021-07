DJ GM: Vendas aumentaram 40% no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. disse que vendeu 688.236 veículos nos EUA no segundo trimestre, uma subida de 40% em termos homólogos.

A fabricante automóvel disse que as vendas ocorreram em condições de mercado únicas impulsionadas por uma forte procura, mas limitadas pelos baixos inventários resultantes da escassez global de semicondutores.