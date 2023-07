DJ GM volta a melhorar outlook do lucro, planeia mais cortes de custos

(DJ Bolsa)-- A General Motors reviu em alta o outlook do lucro para 2023 pela segunda vez este ano, citando uma procura melhor do que o esperado por novos veículos e a disposição dos clientes em comprarem modelos e ferramentas mais caras.

O CFO da GM, Paul Jacobson, disse que a contínua robustez no mercado automóvel, juntamente com os sinais de melhoria das condições económicas, deu à fabricante de ...