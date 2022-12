DJ Goldman Sachs aproveita colapso da FTX para procurar oportunidades nas crypto - media

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. pretende investir dezenas de milhões de dólares em empresas de cripto depois do colapso da corretora de criptomoedas FTX ter afundado as avaliações das empresas do setor e esmagado o interesse dos investidores, reporta a Reuters.

-- Mathew McDermott, responsável de ativos digitais do Goldman, disse à Reuters que o banco está a fazer as devidas diligências em várias empresas criptográ...