DJ Goldman Sachs: CEO prepara-se para uma possível recessão

(DJ Bolsa)-- O CEO do Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, sinalizou na terça-feira que o banco poderá ter de cortar as operações numa altura em que lida com uma economia em abrandamento.

Solomon, no evento CEO Council Summit do The Wall Street Journal, disse que essa ideia não deveria ser uma surpresa tendo em conta quão proximamente o crescimento da firma financeira está correlacionado com a economia global.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.