DJ Goldman Sachs estuda alternativas estratégicas para negócios de consumo

(DJ Bolsa)-- O CEO do Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, disse esta terça-feira que o banco está "a estudar alternativas estratégicas" para os negócios de plataformas de consumo, que incluem o banco especializado GreenSky e parcerias de cartão de crédito com a Apple Inc. e a General Motors Co.

"Refleti muito ao longo dos últimos três anos", disse Solomon, durante o dia do investidor ...