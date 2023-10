DJ Goldman Sachs finaliza venda de banco especializado com perdas elevadas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Goldman Sachs concordou em vender o banco especializado GreenSky a um grupo de investidores, um passo importante no que se tornou um dispendioso afastamento das grandes ambições do banco de Wall Street de servir as massas.

O Goldman anunciou que vai vender a unidade a um grupo liderado pela Sixth Street que também inclui a empresa de investimento privado KKR, a Bayview Asset Management e a empresa de cartões ...