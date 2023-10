DJ Goldman Sachs: Lucro cai 33% no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs registou uma queda do lucro no terceiro trimestre, mas conseguiu contrariar as piores expectativas de Wall Street.

O lucro líquido caiu 33% no terceiro trimestre, em termos homólogos, para $2,1 mil milhões. O valor equivale a $5,47 por ação, e supera os $5,42 por ação previstos pelos analistas consultados pela FactSet.

A receita caiu 1%, para $11,8 ...