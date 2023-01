DJ Goldman Sachs: Lucro do 4T afunda com queda das comissões

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. reportou lucros acentuadamente inferiores no quarto trimestre, prejudicados por uma grande redução do número de negócios mediados, o que afetou as comissões.

O Goldman Sachs disse esta terça-feira que o lucro trimestral foi de $1,33 mil milhões, uma queda de 66% em relação ao ano anterior. O lucro totalizou $3,32 por ação, abaixo dos $5,56 por aç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.