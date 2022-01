DJ Goldman Sachs: Lucro recua 13% no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O lucro do Goldman Sachs Group Inc. caiu no quarto trimestre, mesmo com o mercado de corretagem a manter-se forte.

O gigante financeiro de Wall Street disse esta terça-feira que o lucro caiu 13%, para $3,94 mil milhões, o que equivale a $10,81 por ação. O registo ficou aquém da previsão de consenso de $11,77 por ação entre os analistas consultados pela FactSet.