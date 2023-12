DJ Goldman Sachs muda projeção para o S&P 500 em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A tinta ainda mal secou na projeção do Goldman Sachs para o S&P 500 no próximo ano e a firma de Wall Street já decidiu que era pouco bullish.

O estratega-chefe de ações dos EUA David Kostin aumentou a projeção para 5.100 pontos, face aos anteriores 4.700 pontos que foram anunciados há poucas semanas -- um potencial de subida de 8% em relação ao nível atual do índice.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.