DJ Goldman Sachs nomeia novo CFO

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. disse esta terça-feira que Stephen Scherr, o diretor financeiro da empresa, planeia reformar-se no final de janeiro, depois de quase 30 anos na firma de Wall Street.

O Goldman disse que Denis Coleman III, atualmente corresponsável pelo grupo de financiamento global, vai tornar-se diretor-adjunto e suceder a Scherr como CFO a 1 de janeiro.