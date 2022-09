DJ Goldman Sachs planeia cortar centenas de empregos

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. planeia despedir centenas de trabalhadores, possivelmente com início já na próxima semana.

Os cortes de empregos fazem parte da avaliação de desempenho anual do banco, que esteve suspensa durante a pandemia, de acordo com uma fonte conhecedora do assunto. O Goldman repôs as avaliações este ano depois de uma queda na atividade de negócios em Wall Street. O Goldman ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone