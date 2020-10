DJ Goldman Sachs recebe multa de $350 milhões em Hong Kong sobre caso 1MDB

(DJ Bolsa)-- Um regulador de Hong Kong multou a unidade local do Goldman Sachs Group Inc. em $350 milhões pelo papel do banco de investimento num escândalo multimilionário envolvendo o fundo de investimento malaio 1MDB.

A Securities and Futures Commission disse esta quinta-feira que aplicou uma multa ao Goldman Sachs (Asia) LLC devido a "sérias falhas de regulação" relacionadas com a apropriação indevida de $2,6 mil ...

