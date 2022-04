DJ Goldman Sachs regista queda dos lucros no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O lucro do Goldman Sachs Group Inc. caiu 42% no primeiro trimestre.

O banco de Wall Street disse esta quinta-feira que teve um lucro de $3,94 mil milhões, face a $6,84 mil milhões no período homólogo. Ainda assim, os lucros por ação de $10,76 superaram os $8,90 por ação esperados pelos analistas inquiridos pela FactSet.