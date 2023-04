DJ Goldman Sachs reporta lucro mais baixo, vende parte do portefólio Marcus

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. reportou lucros mais baixos no primeiro trimestre, penalizados pelo contínuo abrandamento da realização de negócios e um prejuízo significativo com a venda de parte do portefólio de empréstimos pessoais Marcus.

O Goldman disse esta terça-feira que o lucro trimestral foi de $3,23 mil milhões, menos 18% comparando com o período homólogo. Rivais como o ...