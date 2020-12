DJ Goldman Sachs vai adquirir 100% da joint venture de ativos na China

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. está a avançar com a aquisição de 100% da propriedade da joint venture de ativos na China, aprofundando o seu investimento na segunda maior economia do mundo depois de ter entrado numa parceria com uma corretora doméstica durante 17 anos.

O banco com sede em Nova Iorque vai solicitar aos reguladores chineses para adquirir o controlo total da Goldman Sachs Gao Hua Securities Co. ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone