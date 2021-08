DJ Goldman Sachs vai comprar NN Investment Partners por EUR1,6mM

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. disse esta quinta-feira que vai adquirir a gestora de ativos europeia NN Investment Partners à NN Group NV por cerca de 1,6 mil milhões de euros ($1,87 mil milhões).

O banco norte-americano disse que a NN Investment Partners complementa a atual presença na Europa da Goldman Sachs Asset Management e reforça a plataforma de gestão e distribuição de fundos.