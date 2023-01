DJ Goldman Sachs vai cortar 3.200 empregos a partir desta semana

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. planeia cortar 3.200 empregos já a partir desta semana, de acordo com uma fonte próxima do assunto, no âmbito de uma vaga de cortes de custos em Wall Street depois de uma forte queda de novos negócios.

Os despedimentos representam quase 7% dos 49.000 funcionários nos quadros remunerados do banco norte-americano até setembro.

Os executivos do Goldman ...