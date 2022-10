DJ Google: Ações caem após novo abrandamento das vendas

(DJ Bolsa)-- A Google reportou o quinto trimestre consecutivo de abrandamento das vendas, com a fragilidade da economia a pressionar ainda mais o investimento em publicidade online.

A Alphabet Inc., casa-mãe da Google, reportou receitas de $69,1 mil milhões no terceiro trimestre do ano, mais 6,1% do que o mesmo trimestre do ano passado, mas menos do que os analistas previam.

As ações da Alphabet ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.