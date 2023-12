DJ Google anuncia sistema de IA Gemini para competir com rival OpenAI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Google disse que desenvolveu um novo sistema de inteligência artificial mais poderoso do que qualquer programa que se encontre atualmente no mercado, incluindo a tecnologia desenvolvida pela criadora do ChatGPT, a OpenAI.

A unidade da Alphabet disse que o algoritmo não estará amplamente disponível até ao início do próximo ano, citando a necessidade de realização de testes de seguranç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.