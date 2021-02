DJ Google atinge receitas recorde no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A Google aproveitou o aumento do consumo online para registar receitas recorde no quarto trimestre, embora tenha divulgado prejuízos na divisão de cloud, uma das unidades que gera maior expectativa nos investidores.

Os resultados da gigante de internet, divulgados na terça-feira, refletem a recuperação contínua do investimento com publicidade global, que sofreu um duro golpe no início de 2020, com a interrupçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone