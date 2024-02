DJ Google chega a acordo para pagar $350M em processo sobre fuga de dados - media

(DJ Bolsa)-- A Google, da Alphabet, chegou a acordo para pagar $350 milhões para encerrar um processo interposto pelo estado norte-americano de Rhode Island sobre uma fuga de dados pessoais relacionando com a extinta rede social Google Plus, noticiou o The Washington Post.

-- Os dados de milhões de utilizadores do Google Plus foram expostos a programadores externos durante anos antes de a empresa detetar a falha, em 2018, de acordo ...