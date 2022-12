DJ Google combina equipas Maps e Waze em esforço de reestruturação

(DJ Bolsa)-- A Google da Alphabet Inc. planeia juntar a equipa que trabalha no serviço de mapas Waze com o grupo que supervisiona o produto Maps da empresa, numa altura em que enfrenta pressão para melhorar as operações e cortar custos.

A Google planeia agregar os mais de 500 funcionários da Waze à organização Geo, que supervisiona os produtos Maps, Earth e Street View, a partir de sexta-feira, de acordo ...