DJ Google compra empresa de recuperação de dados para unidade de cloud

(DJ Bolsa)-- A Google disse que chegou a acordo para a compra de uma empresa que ajuda os clientes a fazer o back-up e a recuperar os dados em caso de desastre, em mais um exemplo de como a Google está a tentar impulsionar o negócio da cloud empresarial.

A gigante tecnológica detida pela Alphabet Inc.não revelou o preço que vai pagar pela Actifio Inc.