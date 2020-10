DJ Google: Ex-CEO critica fortemente processo de concorrência

(DJ Bolsa)-- O antigo CEO da Google Eric Schmidt defendeu a empresa na quarta-feira, criticando o processo concorrencial das autoridades dos EUA por ser influenciado indevidamente pela política e uma distração face a questões mais importantes que afetam o setor tecnológico.

