DJ Google inicia testes de rival da ChatGPT em guerra de inteligência artificial

(DJ Bolsa)-- A Google vai disponibilizar num novo serviço de inteligência artificial conversacional a um grupo seleto para a realização de testes e planeia um lançamento mais abrangente ao público nas próximas semanas, no âmbito do esforço da empresa para acompanhar rivais como a OpenAI, criadora do popular chatbot ChatGPT.

O novo serviço experimental, chamado Bard, gera respostas de texto a questõ...