DJ Google: Lucros sobem com publicidade digital a disparar

(DJ Bolsa)-- A Google atravessou a pandemia do coronavírus com resultados impressionantes, apresentados apenas uma semana depois de as autoridades dos EUA terem processado a empresa devido a um alegado monopólio ilegal nas pesquisas da internet.

A casa-mãe da Google, a Alphabet Inc., registou um lucro líquido de $11,2 mil milhões, ultrapassando as estimativas dos analistas. As receitas digitais de $37,1 mil milhõ...

