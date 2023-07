DJ Google muda CFO, apresenta aceleração do crescimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Google está a fazer alterações nos cargos de responsáveis financeiros, numa altura em que mostra sinais de aceleração do crescimento das vendas depois do fraco período do pós-pandemia.

A CFO da Google, Ruth Porat, vai assumir o cargo de presidente e chief investment officer da casa-mãe Alphabet, após um mandato de oito anos.

Porat vai assumir as novas