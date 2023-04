DJ Google pede a juiz para encerrar processo anticoncorrencial nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Um juiz começou a ouvir esta quinta-feira os argumentos da Google para que um histórico processo anticoncorrencial nos EUA sobre o domínio do motor de busca da empresa seja arquivado, em vez de ir a julgamento este ano.

Depois de ouvir os argumentos de ambas as partes, um juiz distrital dos EUA vai tomar uma decisão sobre o pedido da Google para encerrar o processo cível interposto pelo Departamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.