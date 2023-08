DJ Google persegue Microsoft e lança ferramenta de IA para a cloud

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Google vai vender pela primeira vez acesso amplo à sua mais poderosa tecnologia de inteligência artificial, enquanto tenta ganhar terreno no lucrativo mercado de software de cloud.

Thomas Kurian, CEO da Google Cloud, pretende apresentar as novas ofertas a milhares de clientes na conferência anual de cloud da Google em São Francisco, esta terça-feira, enquanto disponibiliza uma série de ferramentas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.