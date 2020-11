DJ Google planeia rede de fibra ótica para ligar Arábia Saudita e Israel

(DJ Bolsa)-- A Google está a criar bases para uma rede de fibra ótica que pela primeira vez vai ligar dois inimigos históricos Arábia Saudita e Israel ao mesmo tempo que abre um novo corredor para tráfego global de internet, segundo fontes próximas.

O projeto que liga a Índia à Europa é o esforço mais recente da Google de construção de uma rede de internet pelo globo. A subsidiá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone