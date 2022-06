DJ Google pode aliar-se à Netflix na criação de plataforma com publicidade - media

(DJ Bolsa)-- A Google, da Alphabet Inc., é um dos principais concorrentes à parceria com a Netflix Inc. no mercado de publicidade, disse o site Ad Age, citando fontes próximas das negociações.

- A Netflix pode fazer uma parceria com mais de uma empresa de tecnologia de publicidade para ter uma plataforma mais aberta. A Magnite Inc. surge também como uma das potenciais parceiras do lado da oferta, disse o site.