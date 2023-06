DJ Google que mudar produção da Pixel para a Índia - media

(DJ Bolsa)-- A Google, da Alphabet Inc., está procurar a fornecedores na Índia para produzir os smartphones Pixel enquanto tenta diversificar a produção além da China, disse a Bloomberg, citando fontes não identificadas.

- A Google está em negociações iniciais com empresas indianas, incluindo a Lava International, a Dixon Technologies e a unidade indiana Bharat FIH da Foxconn Technology Group, de acordo com a Bloomberg.