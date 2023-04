DJ Google: Receitas com anúncios caem pelo segundo trimestre consecutivo

(DJ Bolsa)-- A Google reportou o segundo trimestre consecutivo de queda das receitas com anúncios, prolongando uma rara descida enquanto a empresa navega os receios económicos e tenta capitalizar com os recentes avanços da inteligência artificial.

A casa-mãe da Google, a Alphabet Inc., registou $54,5 mil milhões de receitas com anúncios no primeiro trimestre, uma descida de menos de 1% face ao período homó...