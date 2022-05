DJ Google: Unidade russa pede insolvência - media

(DJ Bolsa)-- A unidade russa da Google, da Alphabet Inc., apresentou os documentos para a insolvência, disse a Reuters esta quarta-feira, citando uma mensagem publicada no registo oficial da Rússia, o Fedresurs.

-- A nota diz que a unidade da Google está a "submeter uma notificação sobre a intenção de declarar insolvência", de acordo com a notícia.