DJ Google vai abrir o seu primeiro centro de dados no Japão em 2023

(DJ Bolsa)-- A Google, da Alphabet Inc., vai abrir o primeiro centro de dados da empresa no Japão no próximo ano, de acordo com uma publicação num blogue da empresa de 6 de outubro.

A criação deste centro pretende fornecer aos consumidores no Japão mais acesso às ferramentas e serviços da Google e ligar o país ao resto da economia digital global.

O centro de dados,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.